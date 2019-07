إفريقيا مع جول | إيجالو عن مواجهة الجزائر والرحيل عن البريميرليج ورفض برشلونة

مشاركة أولى لأوديون إيجالو كبديل أمام بوروندي نجح خلالها في حسم الثلاث نقاط لنيجيريا ثم هدفين حاسمين أمام الكاميرون في ثمن النهائي ليتشارك مع ساديو ماني وآدم أوناس وسيدريك باكابو في صدارة هدافي بطولة إفريقيا.

جول دوت كوم تواصل مع أوديون إيجالو مهاجم النسور الخضراء ونادي شنجهاي شينوا الصيني قبل مواجهة نيجيريا المصيرية في نصف نهائي أمم إفريقيا.



-فوز متأخر أمام بوروندي ثم غينيا، خسارة من مدغشقر ومباراتان في قمة الصعوبة أمام الكاميرون وجنوب إفريقيا. كيف مررتم بهذه الأوقات الصعبة خلال البطولة؟

لقد مررنا ببطولة صعبة نعم منذ المباراة الأولى وحتى مواجهة جنوب إفريقيا ونعلم أننا أمام مباراتان في غاية الصعوبة ولكن هذه هي بطولة إفريقيا ومع تطورها في كل نسخة الأمور أصبحت أصعب. نحن نعمل معًا كفريق واحد وسعداء بالتواجد في نصف النهائي.

نتطلع لمواجهة الجزائر التي ستكون صعبة للغاية ولكن اعتقد أن فريقنا لديه عقلية جيدة وروح قتالية كبيرة وسنكون جاهزين من الناحية البدنية أيضًا.

-مباراة صعبة أمام الجزائر في نصف النهائي، كيف ترى هذه المواجهة؟



مباراة صعبة بالتأكيد فمنتخب الجزائر منظم وقوي للغاية ولكن نحن أيضًا لدينا إمكانيات تؤهلنا للفوز بلاعبين جيدين وقدرات هجومية كبيرة كما أن لدينا القدرة على تأمين مناطقنا أيضًا. علينا أن نواصل عمل هذا وألا نرتكب الأخطاء لأننا سنتلقى العقاب سريعًا، نحتاج لأن نبذل جهدًا أكبر وأن ندافع جيدًا ونستغل الفرص التي ستتاح لنا.

- هذه النسخة تُلعب للمرة الأولى بمشاركة 24 فريقًا بدلًا من 16، ما هي مميزات وعيوب ذلك؟

إنه أمر يتعلق باللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقي إذا أرادو اللعب بأي عدد من الفرق فلا يشكل هذا فارقًا بالنسبة لي، سعيد بتواجدنا في نصف نهائي البطولة بغض النظر عن عدد المنتخبات المشاركة.

الاتحاد الإفريقي أعطى فرص لبعض الدول الصغيرة للمشاركة في المسابقة ولعب كرة القدم وهو أمر جيد بالنسبة للجماهير والدول التي حصلت على فرص أكبر للمشاركة.

-هناك عدد كبير من اللاعبين الهجوميين في قائمة نيجيريا، هل شكل هذا ضغطًا عليك؟



إنه شيء مفيد جدًا للفريق لأننا جميعًا ننافس بعضنا البعض للمشاركة مع منتخب بلادنا فعليك أن تقدم 100% مما تملك في التدريبات والمباريات لأن في حال عدم حدوث هذا فهناك عديد اللاعبين القادرين على اخذ مكانك فورًا.

-بدأت المباراة الأولى من على مقاعد البدلاء، هل كان هذا بسبب عدم التعجل في العودة من الإصابة؟

لم أكن جاهزًا بنسبة 100% عندما جئت لمعسكر نيجيريا لذلك فضلنا عدم المخاطرة، شاركت كبديل ونجحت في تسجيل هدف الفوز والآن سجلت ثلاثة أهداف وأـطلع للمزيد في المباراتين القادمتين.

-ما هي المباراة الأصعب بالنسبة لك في بطولة إفريقيا حتى الآن؟

مباراة مدغشقر بالطبع، دخلنا البطولة وكان هدفنا تصدر دور المجموعات في البداية ثم النظر للمستقبل ولكننا خسرنا. لم نلعب بأسلوبنا المعتاد وكان هناك أخطاء دفاعية كثيرة لذلك هذه هي المواجهة الأصعب بالنسبة لي.

-لماذا قررت الرحيل عن الدوري الإنجليزي إلى الصين؟

ظهرت بشكل جيد في الموسم الأول وسجلت عدد جيد من الأهداف ثم جاء مدرب جديد ولم أعد أشارك بشكل معتاد لذلك قررت الرحيل فهدفي هو لعب كرة القدم دائمًا والاستمتاع بها وهو ما يحدث الآن في الصين.

-هل تتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي؟

البريميرليج واحد من أقوى الدوريات في العالم، أسولب اللعب والأجواء يساعدان اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم، أي لاعب يتمنى أن يلعب هناك لذلك إذا تلقيت عرضًا مقبولًا ووافق النادي قد أعود.

