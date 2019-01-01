إفريقيا مع جول - وانياما عن المشاركة الأولى في البطولة والموسم الماضي مع توتنهام

فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام ومنتخب كينيا يتحدث في حوار خاص مع جول قبل أولى مباريات منتخبه في بطولة أمم إفريقيا.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

مشاركة أولى لمنتخب كينيا في بطولة إفريقيا منذ عام 2004 وتواجد في مجموعة صعبة تضم منتخبات السنغال والجزائر وتنزانيا.

يبرُز اسم لاعب وسط توتنهام فيكتور وانياما على رأس قائمة كينيا المشاركة في المسابقة وسط حلم التواجد في أدوار متقدمة من البطولة.

جول دوت كوم تواصل مع لاعب وسط توتنهام للحديث عن حظوظ منتخب بلاده في المسابقة وموسمه السابق مع توتنهام.

-كينيا تتواجد في مجموعة صعبة، كيف ترى حظوظكم في هذه المشاركة؟

نشارك في البطولة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نعلم أهمية تواجدنا في حدث كبير مثل بطولة إفريقيا وسنحاول بذل قصارى جهدنا والحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

سنخوض مباريات صعبة للغاية أمام فرق تمتلك نجومًا على أعلى طراز في أكبر دوريات العالم، ساديو ماني ورياض محرز وغيرهما الكثير ولكننا نثق في قدرتنا كمجموعة على الظهور بشكل جيد والتأهل للدور الثاني.

-تشارك في البطولة للمرة الأولى، كيف ترى هذه المشاركة والتواجد ضمن أجواء البطولة الأهم داخل القارة؟

كرة القدم في إفريقيا تطورت بشكل كبير ولدينا نجوم في أكبر دوريات العالم، هدافو الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم كلهم من إفريقيا هذا الموسم وكذلك الموسم الماضي.

من بين 24 منتخبًا يشاركون في البطولة سترى لاعب واحد على الأقل يلعب في مستوى عالي مع ناديه، اللعب أمام هؤلاء النجوم من جديد أمر جيد للغاية مع تغير الأجواء بالتواجد في قارة إفريقيا.

-هذه النسخة من البطولة تقام للمرة الأولى بحضور 24 فريقًا بدلًا من 16، ما هي إيجابيات وسلبيات هذه المشاركة؟

تغير إيجابي بشكل كبير بالنسبة للمنتخبات، سنرى تنوع كبير في أسلوب اللعب بين عدد أكبر من الفرق من كل أنحاء القارة وستواجه منتخبات مختلفة في الأسلوب وطريقة اللعب.

النظام الجديد للبطولة سيمنح فرصة أكبر لعدد من المنتخبات للتواجد في الأدوار الإقصائية، كانت ثمانية فرق في الماضي والآن سيصعد الضعف لهذه الأدوار والتي دائمًا ما تحمل إثارة أكبر ويرتفع فيها نسق اللعب.

-ما هي الفرق المرشحة للقب في رأيك هذا العام؟

هناك العديد من المنتخبات القوية في البطولة ولكنني أرشح منتخبات السنغال والجزائر والمغرب مع مصر المستضيف.

-توتنهام قدم موسمًا قوياً ونجح في الوصول لنهائي دوري الأبطال، كيف عِشت هذا الموسم؟

الموسم الماضي كان مختلفًا بالنسبة لنا باللعب في ملعبنا الجديد والنجاح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا . عشنا فترات صعبة وأخرى جيدة وسندخل الموسم المقبل بطموحات وتطلعات أكبر.

بالنسبة لي كان موسمًا صعبًا غبت لفترات طويلة بسبب الإصابة، كنت أتمنى مساعدة الفريق بشكل أكبر ولكن لم يسر الأمر على ما يرام.

بطولة إفريقيا فرصة جيدة لاستعادة مستواي واستعداة لياقتي بشكل كامل قبل العطلة ومن ثم الاستعداد للموسم الجديد الذي سيكون تحدي شخصي جديد.

-تدربت لثلاثة مواسم تحت قيادة ماوريسيو بوتشتينو، كيف ساعدك في التطور بشكل شخصي وتعامله مع اللاعبين بشكل عام؟

بوتشتينو مدرب رائع للغاية ويعمل بجد في كل تدريب، لدية رغبة دائمة في النجاح والفوز بكل المباريات وهو ما ينعكس على اللاعبين من خلال ما يقدمه لنا من مساعدة.

لديه طريقته الخاصة في التعامل مع كل لاعب، يقدم لنا النصح داخل وخارج الملعب بشكل متواصل ويحرص على راحة الجميع ليُخرج من كل لاعب أكثر حتى مما يملك داخل الملعب.

أتطلع للعمل معه دائمًا والاستفادة مما يقدمه لي من نصائح للتطور وأداء أدواري داخل الملعب بأفضل طريقة ممكنة.