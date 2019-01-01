إعلان المواعيد المبدئية لمباريات مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

الاتحاد الأفريقي يعلن عن المواعيد المبدئية للفراعنة في التصفيات

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المواعيد المبدئية لمباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون.

وستلعب مصر في المجموعة السابعة من التصفيات، والتي تضم كلاً من كينيا وتوجو وجزر القمر.

وتعد هذه المواعيد مبدئية، ويمكن تغييرها بعد الاتفاق بين الاتحادات الأهلية التي تستضيف المباريات، ولكن قبل المباراة بمدة لا تقل عن 15 يوماً.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة الأولى 11 نوفمبر مصر وكينيا، الجولة الثانية 19 نوفمبر جزر القمر ومصر، الجوالة الثالثة 31 أغسطس مصر وتوجو.

الجولة الرابعة 8 سبتمبر توجو ومصر، الجولة الخامسة من 5 إلى 13 أكتوبر كينيا ومصر، الجولة السادسة من 9 إلى 17 نوفمبر مصر وجزر القمر.