إعلام برشلونة يتحسر على ضياع رونالدو الجديد

اللاعب الذي رفضه برشلونة ومانشستر يونايتد

ألقت صحيفة "سبورت" المقربة جدًا من برشلونة، الضوء عن كثب، على مهاجم آرسنال الصاعد جابرييل مارتينيلي، بعدما وصفه مدرب ليفربول بأحد مواهب القرن في تصريحاته بعد مباراة آرسنال المثيرة في كأس كاراباو، التي حسمها الريدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل المجنون بنتيجة 5-5.

وأشار التقرير المطول، إلى أن النادي اللندني نجح في خطف الموهوب البرازيلي البالغ من العمر 18 عامًا الصيف الماضي، مقابل 6 مليون جنيه إسترليني تحصل عليها ناديه السابق إيتوانو، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لآيندهوفن الهولندي.

واستعرض المصدر أرقام صاحب الـ18 عامًا مع المدفعجية هذا الموسم، بنجاحه في تسجيل سبعة أهداف في أربع مباريات، بخلاف ثنائيته في ليفربول في المباراة المثيرة، كنوع من أنواع التأكيد بأن تألقه ليس صدفة، خاصة وأنه كان على أعتاب أندية أوروبية كبرى قبل انتقاله إلى الجزء الأحمر من شمال لندن.

وأبدت الصحيفة دهشتها من ضياع هذه الموهبة الفذة على النادي الكاتلوني، بتركه يغادر أكاديمية "لا ماسيا"، بعدما قضى نحو أسبوع في اختبارات النادي، والأغرب من ذلك أنه حاول على أربع مرات الالتحاق بصفوف مانشستر يونايتد في الفترة بين عامي 2015 و2017، لكنه رُفض في الاختبارات.

وفي الختام اقتبست الصحيفة تصريحات قديمة لمارتينيلي، كشف خلالها عن حلمه بالسير على خطى مُلهمه كريستانو رونالدو، بقوله "أريد أن أصبح مثل رونالدو، ليس فقط في أسلوبه داخل الملعب، لكن أيضًا بالتزامه اليومي".