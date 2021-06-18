"إعلام الهلال يُحاول طمس التاريخ، لكننا لهم بالمرصاد"

الجدل متواصل حول التوثيق

اتهم الناقد الرياضي محمد النمري الإعلاميين المنتمين لنادي الهلال بمحاولة طمس تاريخ الرياضة السعودية وتحديدًا كرة القدم، مؤكدًا أنهم يقفون لهم بالمرصاد.

الجدل حول ملف توثيق البطولات وأبطالها مازال متواصلًا في السعودية، إذ يطلب المنتمون للهلال احتساب بطولات الدوري السعودي منذ عام 1976 فيما يحرص عشاق النصر على أن يتم احتساب دوري المناطق ضمن تاريخ الدوري.

النمري تحدث عبر حسابه الرسمي على تويتر متهمًا إعلام الهلال بمحاولة إخفاء جزء من التاريخ لم يكن لناديهم حضور به.

إذ قال "مهما حاول إعلام الهلال طمس التاريخ الرياضي الذي لم يكن لهم فيه (حضور) فلن يفلحوا .. فنحن لهم بالمرصاد، فهذا تاريخ رياضة سعودية وليس تاريخًا لهذا أو ذاك ، وتسجيله وتثبيته مطلب أولي".

مهما حاول #إعلام_الهلال طمس التاريخ الرياضي الذي لم يكن لهم فيه ( حضور ) فلن يفلحوا ..

فنحن لهم بالمرصاد ، فهذا تاريخ رياضة سعودية وليس تاريخاً لهذا أو ذاك ، وتسجيله وتثبيته مطلب أولي .. — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) June 18, 2021

ولم يتوقف النمري هنا، بل اتهم الهلاليين في تغريدة أخرى بالتناقض حول موقفهم من تاريخ البطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

إذ قال "في آسيا: بطولة دوري أبطال آسيا التي استحدثت بداية الألفية هي الرسمية في سجل الأبطال، منتمو الهلال يحاولون إثبات أن السابقات امتداد للحالية ! وفي الدوري السعودي: يناقضون مطالبهم لأنّ سجلهم ماقبل 1377 هـ (خاوٍ منها)، فلا يريدون تثبيت بطولات الدوري المستحقة لغيرهم من الأندية !".

في آسيا :

بطولة دوري أبطال آسيا التي استحدثت بداية الألفية هي الرسمية في سجل الأبطال ، منتمو #الهلال يحاولون إثبات أن السابقات امتداد للحالية !

وفي الدوري السعودي :

يناقضون مطالبهم لأنّ سجلهم ماقبل 1377 هـ (خاويٍ منها)، فلا يريدون تثبيت بطولات الدوري المستحقة لغيرهم من الأندية ! — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) June 18, 2021

يُشار إلى أن الهلال تُوج بلقبي الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين بعدما كان النصر قد فاز به موسم 2018-2019.