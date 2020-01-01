إعارة قريبة .. أرتيتا يريد إيسكو في آرسنال

إيسكو على خطى سيبايوس

كشفت مصادر صحفية إسبانية نقلًا عن الديفينسا سنترال أن آرسنال يريد التعاقد مع صانع ألعاب ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

يعتقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أن إيسكو سيكون مثاليًا لفريقه وطلب من إدارة آرسنال تجربة التعاقد معه على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي القادم.

وتعاقد آرسنال مع داني سيبايوس قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة الموسم الماضي وكرر التجربة من جديد خلال الموسم الحالي.

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ومن هذه الجهة يريد أرتيتا تكرار الأمر ذاته مع إيسكو الذي بات قريبًا من الخروج من ريال مدريد في يناير المقبل حسب قراره الذي أبلغه للنادي الملكي.

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على الرغم من صحة عدم وصول أي عرض رسمي لإيسكو حتى الآن، إلا أنهم في آرسنال يدرسون بالفعل تقديم عرض رسمي خلال الأيام المقبلة.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اهتمام أنشيلوتي بضم اللاعب الإسباني، في سيناريو مشابه لصفقة انتقال خاميس رودريجيز إلى إيفرتون، ولكن الرجل نفى ذلك.

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يذكر أن إيسكو البالغ من العمر 28 سنة، شارك في 6 مباريات مع ريال بجميع البطولات حتى الآن، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف.