إعادة فتح التحقيق في قضية وفاة أستوري

ما سبب إعادة فتح التحقيق في قضية وفاة أستوري؟

قررت السلطات الإيطالية إعادة فتح التحقيق في قضية وفاة ديفيد أستوري، قائد فيورنتينا، بعد ظهور أدلة جديدة.

أستوري توفى في 4 مارس 2018 بفندق الفريق قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أنّ التحقيقات الأخيرة أفادت بأن قائد الفيولا لم يخضع للفحص الطبي الدوري له قبل الوفاة رغم وجود شهادة تثبت إجراءه للكشف.

وأوضحت أنّ شهادة اللياقة التي تواجدت في ملف اللاعب مزورة وتم إضافتها للتغطية على تقصير المستشار الطبي للفريق جورجيو جالانتي.

الفحوصات الطبيبة الأولية كشفت أنّ وفاة اللاعب جاءت بعد تعرضه لمرض نادر في القلب ولم يتم اكتشاف الأزمة سوى متأخرًا.

وكان جالانتي قد انضم لقائمة المشتبه بهم في وفاة اللاعب بسبب تضارب نتائج الفحوصات الطبية.