إضراب الحكام في الدوري اليوناني تضامنًا مع زميلهم

الشغب في اليونان له طباع أخرى

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصدر عدداً من الحكام في اليونان، قرارًا بالاحتجاج وبدء إضراب مفتوح، اليوم الخميس، اعتراضًا على الاعتداء على أحد الحكام.

وجاء البيان ليعبر عن غضب الحكام في اليونان والتي أُصدرت اليوم في وسائل الإعلام والاتحاد اليوناني بمسمى "نحن نظهر غضبنا".

وقامت مجموعة من الملثمين بضرب حكم أمام منزله في لاريسا بوسط اليونان، حيث يعاني من إصابات في الرأس والسابق.

وعلى الرغم من خروج الحكم من المستشفى صباح اليوم، إلا أن المهاجمون لا يزالون مجهولين.

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وسبق أن توقف الدوري اليوناني في 2009 بسبب اعتداء على أحد الحكام، بسبب عنف المشاغبين. نجم يوفنتوس الصاعد: كنت أشاهد رونالدو في البلايستيشن فقط

وكان الدوري اليوناني قد توقف قبل 3 جولات على نهايته بسبب نزول رئيس باوك اليوناني لأرضية الملعب بحوزته سلاح.