إصرار زيدان على بوجبا السبب .. مانشستر يونايتد يصطاد في بحر ريال مدريد

صفقة مميزة إن حدثت..

قد تضطر إدارة مانشستر يونايتد إلى الخضوع لرغبة بول بوجبا الجمّة في الرحيل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن حينها ستستغل الأمر لعقد صفقة تبادلية مع النادي الملكي.

النادي الإنجليزي يضع عينه نصب التعاقد مع فيدريكو فالفيردي، متوسط ميدان الميرينجي، ليكون خليفة بوجبا بعدما أُعجِب كثيرًا أولي جونار سولشاير بمردوده في سانتياجو برنابيو.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" فإن ريال مدريد لا يزال مصممًا على التعاقد مع بوجبا بناء على رغبة زين الدين زيدان، الذي يرى في مواطنه التدعيم المثالي لمنتصف ميدان الملكي.

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عقد بوجبا في أولد ترافورد ينتهي في الصيف المقبل مع وجود بند ستفعله الإدارة لتمديد العقد لعامٍ إضافي، ما يضع إدارة المانيو في موقف قوة أثناء التفاوض بشأن الدولي الفرنسي.

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عمومًا، خرج بوجبا إلى الصحافة وأعلنها بصورة واضحة أنه يريد الانضمام إلى ريال مدريد وأن اللعب هناك هو أحد أحلامه، الأمر الذي سيكون عاملًا مؤثرًا للغاية في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، فعقد فالفيردي مع الريال ممتد حتى 2025 وبه شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، ويبدو أن زيدان من أكثر المقتنعين بقدراته، لذلك فمهمة اليونايتد لن تكون سهلة أيضًا.

الجدير بالذكر أن بوجبا تلقى انتقادات حادة في الآونة الأخيرة بعد تراجع نتائج مانشستر يونايتد وظهوره بمستويات متواضعة، بينما أشارت الصحف الإنجليزية أن إدارة يونايتد بالفعل مددت عقده لسنة إضافية رغم كل شيء.