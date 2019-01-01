إصابة نجم نيجيريا بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

قبل يوم واحد من بداية مشوار نيجيريا في البطولة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعرض صامويل كالو لاعب منتخب نيجيريا لأزمة قلبية خلال مران الفريق استعداداً لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتم نقل كالو على الفور إلى المستشفى لإجراء عملية "قسطرة" بعد هذا التوقف المفاجئ والمفجع لعضلة القلب.

ويبلغ لاعب الوسط النيجيري من العمر 21 عاماً، ويلعب في صفوف بوردو الفرنسي.

وكان كالو هو نفس اللاعب الذي تعرضت والدته للاختطاف من إحدى العصابات في مارس الماضي قبل مواجهة المنتخب ضد مصر قبل أن يتم تسوية الأمر بفدية.

يذكر أن المنتخب النيجيري يقع في المجموعة الثانية مع غينيا ومدغشقر وبوروندي، حيث يخوض مباراته الأولى في دور المجموعات غداً ضد الأخير.