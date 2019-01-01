إصابة ميسي - برشلونة ينتظر عودة "سوبرمان"

إلى أي مدى تأثر برشلونة سلبًا بغياب ميسي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يستمر غياب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن قائمة الفريق لمباراة فالنسيا في لقاء الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ميسي لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الجاري وأعلن غيابه عن لقاء الخفافيش متمنيًا التواجد أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في لقاء دور المجموعات.

ويحتاج البلوجرانا لعودة البرغوث سريعًا من الإصابة إذ لم يحقق النادي الكتالوني سوى انتصار واحد فقط في آخر 7 لقاءات لم يتواجد فيها الهداف التاريخي.

وانتصر برشلونة بخماسية لهدفين على ريال بيتيس في "كامب نو" بالجولة الثانية من الليجا ولكنّه خسر من أتلتيك بلباو وتعادل مع أوساسونا.

وفي آخر 4 مباريات بالموسم الماضي غاب عنها صاحب الـ 32 عامًا خسر برشلونة أمام إشبيلية وليفانتي في كأس الملك وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني كما تعادل مع هيوسكا.

ويحتاج النادي الكتالوني لقائده بشدة في مواجهة فالنسيا، ليس لأنه فقط سجل 28 هدفًا في فالنسيا ليكون ثالث أكثر فريق استقبل منه أهدافًا ولكن لكون البلوجرانا في الموسم الماضي سجل 4 أهداف في 3 مباريات كلها من نصيب البرغوث.

وبالنسبة لليالي الأبطال، فإن ميسي هو هداف برشلونة التاريخي في التشامبيونزليج كما أنّه الأكثر تسجيلًا في السنوات الأخيرة خارج "كامب نو".

ويكفي أن الموسم الماضي سجل ميسي 3 أهداف وصنع هدف خارج كامب نو من أصل 7 أهداف سجلها البلوجرانا الموسم الماضي في دور المجموعات.

وبالأدوار الإقصائية منذ موسم 2015-2016، أحرز البلوجرانا 4 أهداف فقط خارج الديار منها 3 لليو وآخر من صناعته.

وفي المجمل، غاب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات عن 194 مباراة في مسيرته رفقة برشلونة من بينها 69 لقاء فقط للإصابة.

فإلى أي مدى يستطيع النادي الكتالوني الصمود دون "السوبرمان" الخاص به؟!