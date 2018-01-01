إصابة موراتا خلال مباراة تشيلسي ومول فيدي

اللاعب ترك موقعه لجيرو قبل نهاية الشوط الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

خرج ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي من مباراة فريقه أمام مول فيدي المجري في ختام منافسات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وشعر المهاجم الإسباني -26 عاماً- بالألم في ركبته، ليترك موقعه لصالح زميله الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ولم يتم توضيح نوع الإصابة أو مدى خطورتها حتى الآن من جانب تشيلسي.

وحل جيرو ليسجل هدف التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 75، في المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق.

وكان مهاجم ريال مدريد السابق قد بدأ أساسياً أمام ولفرهامبتون في المباراة التي خسرها البلوز 2-1، قبل أن يقرر ماوريتسيو ساري مدرب الفريق إبعاده عن مواجهة مانشستر سيتي التي انتهت بفوزهم 2-0، حيث حل إيدين هازارد كمهاجم وهمي.