إصابة مروعة لنجم المكسيك في افتتاح الكأس الذهبية

نجم المكسيك ونادي نابولي هيرفينج لوزانو تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بلاده في الكأس الذهبية.

كشف نادي نابولي الإيطالي عن آخر مستجدات حالة لاعبه المكسيكي هيرفينج لوزانو الذي تعرض لإصابة مروعة مع بلاده في بطولة الكأس الذهبية.

ماذا حدث للوزانو؟

تعرض لوزانو لإصابة قوية في رأسه بعد 10 دقائق من بداية مباراة بلاده مع ترينيداد وتوباجو في افتتاح بطولة الكأس الذهبية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

نجم نابولي سقط أرضًا مع تدخل حارس ترينيداد بقدمه في وجهه في حين سقط مدافع ترينيداد فوقه ليصاب لاعب المكسيك إصابة مروعة استدعت نقله خارج الملعب وإيصاله إلى المستشفى مع انتشار صور لجرح فوق حاجبه.

How in the hell did this ref not call a foul here? #CONCACAF is an utter mess. Mexico has nothing to gain playing a country like Trinidad and Tobago, and, as we just saw with @HirvingLozano70 , much to lose playing these teams. #Chuky pic.twitter.com/ResWmKVzMX — Jose de Jesus Ortiz (@OrtizKicks) July 11, 2021

ما آخر مستجدات حالة اللاعب؟

طمأن نادي نابولي في بيان رسمي له اليوم الأحد جماهيره على مهاجمه وأكد النادي الإيطالي أن لوزانو في المستشفى وحالته ليست خطيرة لكنه سيخضع لأشعة في الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حالته.

وأكد نابولي أن طبيب الفريق يتواصل مع الطاقم الطبي للمكسيك لمعرفة حالة اللاعب أولًا بأول.

وستلعب المكسيك يوم 14 يوليو مع جواتيمالا ضمن مباريات نفس البطولة.

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