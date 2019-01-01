إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

لاعب الأهلي الجديد تعرض لقطع في الرباط الصليبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، عن إصابة محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأحمر، بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

محمد محمود خلال أول مباراة له أساسيًا مع الأهلي أمام سموحة أمس الثلاثاء، خرج متأثرًا بإصابته خلال الشوط الثاني من اللقاء.

يوسف قال خلال تصريحات صحفية: "محمد محمود لاعب الأهلي الجديد، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة".

مسلسل الإصابات في الأهلي عرض مستمر 🤦‍♂️



تشخيص إصابة الصفقة الجديدة للفريق محمد محمود أمام سموحة بالأمس أظهر تعرّضه لقطع بالرباط الصليبي. 🚑 pic.twitter.com/4odeaYP7q4 — جول مصر (@goaleg) January 9, 2019

انضم محمد محمود للأهلي قادمًا من وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها المالية.

اللاعب صاحب الـ20 عامًا، انضم للأهلي، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مع فريقه وادي دجلة، وانضمامه لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

الإصابة بالرباط الصليبي، تعني غياب اللاعب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر مقبلة.