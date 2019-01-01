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الدوري الإنجليزي الممتاز

إصابة محمد صلاح برأسه وخروجه من الملعب بمساعدة الإسعاف!

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Getty Images
النجم المصري محمد صلاح يصاب بصدمة قوية برأسه ويخرج من الملعب

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أصيب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بإصابة قوية برأسه في الدقيقة 70 في مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في ملعب سان جيمس بارك في الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج.

اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا اصطدم بقوة مع حارس نيوكاسل يونايتد دوبرافكا في منطقة جزاء المكبايس، ليسقط على أرض الملعب وسط هرولة من رجال الإسعاف لعلاجه.

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وبم يستطع صلاح النهوض واستكمال المباراة، ليخرج من الملعب محملًا على نقالة بمساعدة رجال الإسعاف.

وكان صلاح قد أحرز الهدف الثاني لفريقه في المباراة، ليتصدر هدافي الموسم الحالي من البريميرليج برصيد 22 هدفًا.

يشار إلى أن ليفربول تنتظره مباراة مصيرية يوم الثلاثاء المقبل أمام برشلونة على ملعب أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية مقابل لا شيء.

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