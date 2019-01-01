مبابي يغيب عن باريس سان جيرمان 3 أسابيع على الأقل

الإصابة تحرم باريس سان جيرمان من كيليان مبابي لنحو شهر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أفادت مصادر صحفية فرنسية أن إصابة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر.

وكان مبابي قد أصيب في المواجهة الأخيرة لفريق العاصمة الفرنسية أمام تولوز، والتي فاز بها الفريق الباريسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وخرج مبابي في شوط المباراة الثاني للإصابة، كما غادر ملعب المباراة على عكازات مما أثار الكثير من القلق حول خطورة الإصابة.

ويعاني مبابي من تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية لقدمه اليسرى، مما يحتاج إلى 3 أسابيع على الأقل من أجل العودة مرة أخرى إلى الملاعب حسب ما أفادت لو باريزيان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وأضافت المقربة من أسوار نادي العاصمة الفرنسية أن اللاعب سيغيب من 3 أسابيع إلى شهر من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي لحقت به.

وتأتي هذه الإصابة في وقت صعب، حيث يغيب نيمار بسبب قضية رحيله المحتمل عن صفوف الفريق وعدم رغبته في مواصلة اللعب مع باريس سان جيرمان، وأيضًا إصابة إيدينسون كافاني التي لم يعلن الفريق خطورتها بعد.

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يذكر أن توماس توخيل قد رفض التعليق على إصابة مبابي، مفضلًا انتظار التقارير الطبية والتي ستحدد فترة غيابه رسميًا.