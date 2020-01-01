باريس يكشف مدى فداحة إصابة مبابي

النجم الفرنسي غادر نهائي الكأس مصاباً

كشفت التقارير الأولية نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بعد إصابته القوية في نهائي كأس فرنسا، والتي أكدها بيان النادي الرسمي.

مبابي تعرض لتدخل عنيف على مستوى الكاحل في الشوط الأول للمباراة تسبب في خروجه باكياً، وأكمل المباراة على مقاعد البدلاء على عكازين.

وقالت "RMC" إن الفحوصات أظهرت التواء شديد على مستوى الكاحل، ولكن الأنباء الطيبة هي عدم تضرر الأوتار بتلك المنطقة.

المزيد من الفرق

ورغم نجاة مبابي من تمزق الأوتار، ولكن تشير التقارير الأولية إلى أن فترة الراحة والتعافي التي سيحتاجها اللاعب ستحتم غيابه عن موقعة أتالانتا القادمة.

بيان بي إس جي أكد الإصابة كما ذكرها التقرير، وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية بعد 72 ساعة عبر الآشعات لمعرفة مدى تطورها.

مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبيريني علق على الإصابة بعد مباراة فريقه مع ميلان قائلاً: "هو لاعب رائع وأشعر بالأسف له، أتمنى أن لا تكون خطيرة".

اقرأ أيضاً .. تقارير..قطر تتحكم في انتقال مبابي إلى ريال مدريد

مبابي نفسه نشر تغريدة على حسابه عبر تويتر قال: "لا يوجد شعور أفضل في الصباح من أن تكون فائزاً، شكراً لكل رسائلكم، عطلة طيبة للجميع".

وينتظر أن يتضح في الأيم المقبلة النتيجة النهائية للفحوصات وإمكانية مشاركة اللاعب في لقاء أتالانتا بربع نهائي الأبطال الشهر القادم.