متى يعود فاتي لمباريات برشلونة؟ وهل يلحق الكلاسيكو؟

تعرف على كل ما يخص تفاصيل إصابة أنسو فاتي، نجم برشلونة، وموعد عودته المتوقع مرة أخرى للملاعب وإذا ما كان سيلحق بالمشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

صٌنِف أنسو فاتي باعتباره أحد أهم المواهب الواعدة في عالم كرة القدم منذ أن صُعِّد للفريق الأول لبرشلونة للمرة الأولى منذ عامين، حتى أنه تمكن من حجز مكانة أساسية له هذا الموسم رفقة المدرب الجديد رونالد كومان.

بجانب ما يمتاز به من سرعة ومهارة، فإن فاتي من أفضل اللاعبين الشباب إحرازًا للأهداف، مما جعل الآمال تنعقد عليه في أن يحل أزمة برشلونة الهجومية بعد خروج لويس سواريز وعدم التعاقد مع مهاجم صريح بسبب الأزمة المالية.

لكن أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن، أصيب فاتي وفقد برشلونة أحد أهم عناصره، خيبة أمل كبرى خصوصًا وأن الغياب قد طال أمده، ولا يعرف إذا ما كان عند عودته سيسترد مستواه سريعًا أم يتعرض لنفس ما تعرض له عثمان ديمبيلي.

صاحب الـ18 عامًا عامًا لاعب استثنائي بكل المقاييس، وفي هذا التقرير من جول سنلقي الضوء على إصابته وموعد عودته المتوقع إلى الملاعب.

ما هي إصابة أنسو فاتي؟

تعرض أنسو فاتي إلى إصابة قوية في الركبة تسببت في خضوعه لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى.

العملية كللت بالنجاح وبدأ اللاعب برنامجًا تأهيليًا للاستعداد للعودة، وبينما كانت بيانات برشلونة مطمئنة، خرجت تقارير من الصحف ترجح أن حالة فاتي ليست على ما يرام، وقد يضطر للخضوع لعملية جراحية ثانية.

ما قالته الصحف الإسبانية حينها أن هناك شيئًا غير سوي في ركبة اللاعب الشاب، وأكدت جميع الأطراف على أن إدارة برشلونة لن تتسرع في إعادته للملاعب خشية حدوث أي انتكاسة تبعده لمدة أطول بعد ذلك.

متى تعرض أنسو فاتي للإصابة؟

لم يكن أنسو فاتي محظوظًا أبدًا في توقيت إصابته، حيث أصيب في بداية الموسم وتحديدًا في شهر نوفمبر 2020.

ولكن في أي مباراة أصيب فاتي؟ كانت الإصابة في مباراة ريال بيتيس بعد تدخل عنيف من المدافع عيسى ماندي.

كم عدد أهداف فاتي مع برشلونة قبل الإصابة؟

في موسم 2020-21، شارك فاتي مع برشلونة من سبتمبر حتى نوفمبر في عشر مباريات، تمكن من تسجيل 5 أهداف خلالهم وصنع 4 آخرين ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام ومنذ أن صُعِّد للفريق الأول للمرة الأولى منذ عامين، لعب فاتي 43 مباراة مع برشلونة سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 5 آخرين.

متى يعود فاتي من الإصابة؟

الموعد المبدئي الذي أُعلن لعودة فاتي مرة أخرى إلى الملاعب عند خضوعه للعملية الجراحية في نوفمبر، كان شهر مارس 2021.

لكن حقيقة أن اللاعب يحرز تقدمًا بطيئًا للغاية، جعلت عودته إلى الملاعب تتأخر حتى بصورة مبدئية إلى أبريل 2021.

حتى الآن ونحن في منتصف مارس، لم ينجح فاتي في العودة للتدريب بالكرة، وإدارة برشلونة لن تجازف أبدًا وتجبره على العودة مبكرًا حتى لا تنهار ركبتاه.

هكذا، يصبح لحاق فاتي بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد من شبه المستحيل، حيث ستلعب المباراة يوم 11 أبريل بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

من الناحية النظرية، قد يكون فاتي قد شفي وعاد للتدريبات، لكن عمليًا من المستحيل أن يتم إقحامه في المباراة بعد فترة الغياب الطويلة جدًا عن الملاعب.