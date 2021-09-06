إصابة عطيف .. كوجات يستبعد الجراحة ويُضيف تعديلًا للبرنامج العلاجي السعودي
يُغادر عبد الله عطيف نجم وسط الهلال والمنتخب السعودي إلى مدينة برشلونة الإسبانية خلال الأسبوع الجاري بناءً على طلب من الطبيب رامون كوجات الذي أجرى له عملية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي في مارس الماضي.
عطيف تعرض لإصابة مؤلمة أجبرته على مغادرة مباراة السعودية وفيتنام، ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، محمولًا بعد 18 دقيقة فقط من انطلاقها.
ما هي تفاصيل إصابة عبد الله عطيف ومدة غيابه عن الملاعب؟
الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن أن الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي التي خضع لها عطيف أثبتت إصابته في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.
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وأضافت أن الجهاز الطبي في الأخضر قرر عدم التدخل جراحيًا لعلاج الإصابة بل إخضاع صاحب الـ29 عامًا لعلاج تحفظي يتضمن جلسات علاج طبيعي وتأهيلي مثل المسبح وتقوية العضلات والراحة.
ما هو رأي كوجات في إصابة وعلاج عطيف؟
صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن كوجات اختصاصي جراحة العظام والركبة وطبيب نادي برشلونة السابق اتفق مع الجهاز الطبي للمنتخب السعودي في اتباع البرنامج الطبي التحفظي واستبعاد إجراء جراحة جديدة.
مدير قسم العظام في مستشفى كويرون في برشلونة أكد أن إجراء جراحة جديدة لعطيف سيكون له مضاعفات سلبية كونه قد سبق أن أجرى جراحة في نفس الركبة في مارس الماضي.
وشدد الطبيب الإسباني على عطيف بضرورة مد قدمه وعدم ثني الركبة أبدًا طوال الأسابيع الأربعة القادمة ليمنح الفرصة للرباط الجانبي للالتئام بنفسه، كما أجرى تعديلًا بسيطًا على البرنامج العلاجي السعودي تمثل بحقن اللاعب بحُقن البلازما.
كوجات وحسب الرياضية طلب من عطيف زيارته في الفترة القادمة لحقنه بالبلازما للمساعدة في العلاج وتقليل مدة الغياب المتوقع ألا تقل عن شهر ونصف.
ما هي المباريات المتوقع غياب عطيف عنها؟
غياب عطيف لشهر ونصف تقريبًا عن الملاعب سيُبعده بالتأكيد عن مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام عُمان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، والتي ستُلعب يوم الثلاثاء القادم، وبنسبة كبيرة جدًا عن مباراتي شهر أكتوبر أمام اليابان والصين.
فيما يخص الهلال، تأكد غياب عطيف عن الموقعة الآسيوية أمام الاستقلال، والتي ستُلعب يوم 13 سبتمبر الجاري، وكذلك عن مواجهة الاتفاق والشباب والفيحاء والحزم.
عطيف قد يعود للتدريبات الجماعية للهلال حال سار العلاج حسب الخطة المتوقعة قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض يوم 17 أكتوبر القادم، وربما لن يلحق بالمباراة وذلك الأرجح.
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