إصابة عبد الله جمعة في مران الزمالك وأشعة لتحديد موقفة قبل مباراة جور ماهيا

اللاعب غادر مران الفريق في كيميا متأثراً بإصابته

فيسبوك تويتر بلال محمد

ازدادت الشكوك حول إمكانية لحاق عبد الله جمعة، لاعب الزمالك بمباراة، فريقه أمام جور ماهيا، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتعرض جمعة إلى إصابة، في مران اليوم بكينيا بالتواء في القدم، ليقرر الجهاز الطبي إخراجه وعدم إكمال المران.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب إلى اشعة، يوم السبت لتحديد مدى إصابته وإمكانية لحاقة بمباراة فريقه يوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة جور ماهيا، مساء الأحد ضمن إطار مباريات الجولة الأولى من الكونفدرالية، للمجموعة الرابعة.

أمير مرتضى منصور: أكثر من نادي طلب ضم أحمد مدبولي ولكن جروس رفض رحيله، والمدرب تحدث مع اللاعب وأخبره أنه سيكون له دور في الفترة القادمة مع الفريق ✔️ pic.twitter.com/lwQ7JY9XmQ — جول مصر (@goaleg) February 1, 2019

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة، برفقة كلاً من جور ماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الانجولي.

الجدير بالذكر أن عبد الله جمعة شارك في 15 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الحالي، في مركز الظهير الأيسر، ونجح في صناعة هدفين.