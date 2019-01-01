إصابة عامل بملعب سانت إيتيان بسبب الألعاب النارية أمام سان جيرمان

جماهير سانت إيتيان تصيب أحد العاملين بسبب الألعاب النارية المستخدمة في مباراتهم أمام باريس سان جيرمان.

تعرض واحد من العمال الخاصين بملعب جوفروا جيشار للإصابة بحروق بسبب الألعاب النارية التي استخدمتها جماهير فريق سانت إيتيان أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

جاء هذا بعدما اشعلت الجماهير عددًا كبيرًا من الألعاب النارية بحلول الدقيقة الـ ٨٩ التي شهدت تسجيل كيليان مبابي للهدف الثاني له في شباك فريقهم.

وأعرب كلود بويل المدير الفني للفريق عن انزعاجه مما حدث ومن ظهور الألعاب النارية في مدرجات النادي من جديد، مشددًا على أن هذا ليس المكان المناسب لها.

وقال بويل: "أتمنى ألا يتعرض النادي للغرامة أو العقوبة، لقد رأيت الألعاب النارية من قبل في مناسبات عديدة لكن ليس في مباراة كرة قدم أو في نهايتها".

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واتفق توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان مع نظيره وقال: "لم أر أي شيء مثل ذلك طوال حياتي، لقد كان الأمر مبالغًأ فيه بعض الشيء أليس كذلك؟ كأنه كان احتفالًا برأس السنة".

وكان فريق سانت إيتيان قد تعرض لهزيمة قاسية مساء الأمس بأربعة أهداف نظيفة أمام باريس سان جيرمان على أرضهم ووسط جماهيرهم.

جدير بالذكر أن سانت إيتيان يحتل المركز الـ ١١ في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالوقت الحالي برصيد ٢٥ نقطة جمعهم من ١٨ مباراة.