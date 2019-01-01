إصابة طويلة جديدة في دفاعات بايرن ميونخ

لحسن الحظ أنها حدثت الآن..

تلقى بايرن ميونخ صدمة جديدة من لعنة الإصابات، إذ تأكد خضوع خافي مارتينيز لعملية جراحية بسبب تعرضه لإصابة قوية في الفخد.

وكان خافي مارتينيز قد تم استبداله مع نهاية الشوط الأول من مباراة فولفسبورج بسبب الإصابة، حيث حلّ جيروم بواتينج محله، في المباراة التي فازها البافاري بهدفين نظيفين.

هانزي فليك، المدير الفني للبايرن، أعلن بعد المباراة أن الدولي الإسباني سوف يخضع لعملية جراحية سيبتعد على إثرها عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، حيث قال "لدى خافي إصابة خطيرة في العضلات.".

ومن حسن حظ بايرن ميونخ أنه سيدخل فترة العطلة الشتوية والتي تمتد لمدة شهر في ألمانيا، حيث أن أول معترك رسمي للبافاري سيكون في التاسع عشر من يناير المقبل أمام هيرتا برلين في البوندسليجا.

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وبالتالي، فإن بايرن سيفقد مارتينيز على الأرجح في ثلاث مباريات من الدور الثاني للدوري الألماني، ما لم تتطلب الإصابة وقتًا أطول من المعلن في سبيل التعافي.

هذه ليست الإصابة الوحيدة في دفاعات بايرن هذا الموسم، حيث يُقاسي البايرن إصابة نيكلاس زوله والذي يبتعد حتى نهاية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي، إلى جانب لوكاس هيرنانديز والذي سيعود مع الدور الثاني.

إصابة صاحب الـ33 عامًا قد تكون من المحفزات بالنسبة لإدارة كارل هاينز رومينيجه من أجل دعم خط الدفاع بمدافع على الأقل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة رغم أن التقارير - قبل ما حدث لخافي - أشارت إلى أن الخطوة مؤجلة للصيف.

يذكر أن الإصابات في دفاع بايرن أدت في نهاية المطاف إلى الاعتماد على الظهيرين بنيامين بافارد ودافيد ألابا كقلبين دفاع، مع وجود نية لجيروم بواتينج لمغادرة الأليانز آرينا في يناير.