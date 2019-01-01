5 لاعبين يُمكنهم الاستفادة من إصابة رمضان صبحي في الأهلي

الجناح المصري سيغيب لشهر ونصف تقريبًا عن الملاعب

أعلن الأهلي عن تعرض نجمه رمضان صبحي لإصابة عضلية ستُبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع تقريبًا.

اللاعب المعار من هدرسفيلد تاون يُعد من العناصر الأساسية والمؤثرة جدًا في تشكيل الفريق القاهري، ويُقدم منذ بداية الموسم أداءً رائعًا وقويًا وإيجابيًا للغاية مع الفريق، وهو ما جعله يحجز مقعده الأساسي في تشكيل المدرب السويسري رينيه فايلر.

فايلر يعتمد طريقة لعب 4-2-3-1، ويستخدم الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات في الجناحين وبينهما وليد سليمان كصانع لعب مع تواجد محمد مجدي قفشة في الخلف بجانب عمرو السولية ووليد أزارو أو جونيور أجايي في الأمام كمهاجم متقدم.

الأهلي يكشف عن فترة غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة

إصابة رمضان صبحي خبر سلبي بالتأكيد للمسؤولين في الأهلي والجهاز الفني والجماهير الحمراء، لكن هناك 5 لاعبين قادرين على الاستفادة جيدًا من تلك الإصابة وغياب اللاعب عن عدد من المباريات المهمة للأهلي في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، فمن هم؟

1- محمود عبد المنعم كهربا

الوافد الجديد للأهلي والذي سيبدأ مسيرته في يناير القادم لن يجد ظروفًا أفضل من تلك ليبدأ بها مسيرته مع الفريق الأحمر، فقد بات مركزه خالٍ في الملعب الآن ولن يحتاج سوى لبذل الجهد المعتاد لضمان التواجد أساسيًا في الفريق.

الجميع كان يتحدث عن المنافسة المتوقعة بين كهربا وصبحي حول مركز الجناح الأيسر في الأهلي، وأن لاعب الزمالك سابقًا سيحتاج للكثير من العمل والجهد للتفوق على منافسه وإقناع فايلر باستخدامه في هذا المركز.

فرصة كهربا باتت أمامه الآن، فهل سيستفيد منها جيدًا ويجعل من عودة رمضان صبحي للتشكيل الأساسي بعد التعافي من إصابته أمرًا صعبًا جدًا؟ سنرى.

2- أحمد الشيخ

رغم أنه يلعب في الجانب الأيمن، إلا أن أحمد الشيخ قد يجد نفسه اللاعب الأساسي في منظومة الأهلي الهجومية تعويضًا للمصاب رمضان صبحي، وقد يلعب في اليمين كما يُفضل ويلعب حسين الشحات في اليسار أو يلعب هو في اليسار أو العمق ويتجه وليد سليمان لليسار.

الخلاصة أن الشيخ وهو البديل الدائم لمركز الجناح في الأهلي مع فايلر سنحت له فرص اللعب أساسيًا وإظهار قدراته جيدًا لمدربه السويسري، والجميل أن أمامه 3-4 مباريات حتى يصل منافسه الجديد كهربا ويُتاح للعب.

3- جيرالدو

اللاعب الأنجولي وحسب العديد من التقارير على أعتاب الرحيل من الأهلي بعدما فشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق، لكن الفرصة سنحت له الآن ليُغير من تلك الحقيقة.

جيرالدو هو البديل الأول لرمضان صبحي في الجانب الأيمن من الهجوم، ولذا المنطقي أن يتواجد أساسيًا في المباراة القادمة أمام الإسماعيلي، إلا إن كان للسويسري فكر آخر.

لاعب أول أغسطس السابق لديه الفرصة الكاملة ليُظهر قدراته ويترك بصمته ليجعل بقاءه في الأهلي يطول عن يناير القادم.

4- إليو ديانج

كيف يُمكن لديانج أن يستفيد من إصابة رمضان صبحي؟ يُمكنه بالتأكيد! ذلك لأن فايلر قد يلجأ لخيار وضع وليد سليمان في اليسار تعويضًا لزميله المصاب وبالتالي يتقدم قفشة ويعود لمكانه الطبيعي كصانع لعب بين الجناحين، وهنا ستكون فرصة ديانج للعب بجانب السولية في وسط الملعب.

ديانج قدم لمحات ممتازة لكنه بحاجة للمزيد من النضج والدقة في التمرير وبناء اللعب ليقنع المدرب السويسري بمنحه الأفضلية على قفشة الأضعف دفاعيًا، تلك قد تكون فرصة السنغالي ليلعب عدد منتظم من المباريات مما سيجعله قادرًا على تطوير مستواه وتحسينه وقد تكون بداية تواجده أساسيًا في الفريق حتى بعد عودة قائد المنتخب الأولمبي المصري.

5- محمد مجدي قفشة

رغم أن لاعب بيراميدز السابق يُقدم أداءً ممتازًا في وسط الملعب بجانب السولية، فهو صانع الألعاب المتواجد في الخلف والعمق دومًا والذي يُدير المنظومة الهجومية جيدًا، لكن مما لا شك به أن قفشة نفسه يُفضل التخلص من ثقل الواجبات الدفاعية واللعب في الأمام كصانع لعب صريح، خاصة أن هذا سيمنحه فرصة الاقتراب من المرمى وممارسة هوايته المفضلة "التسديد".

إصابة رمضان قد تدفع فايلر كما أسلفنا لنقل وليد سليمان للجانب الأيسر وهنا سيستعيد قفشة مكانه في صناعة اللعب لأنه الوحيد القادر على شغل هذا المركز مع التجميد المستمر لصالح جمعة.