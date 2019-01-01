إصابة ديمبيلي قد تنهي موسمه في برشلونة

تعرف على تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ديمبيلي

يواجه عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، خطورة الغياب لنهاية الموسم الحالي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

ديمبيلي خرج بعد 6 دقائق فقط أمام فيجو متأثرًا بالإصابة في لقاء انتهى بهزيمة البلوجرانا 2-0.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ديمبيلي لن يشارك في مباراة ليفربول المقبلة بعد خروجه من قائمة بعثة الفريق المتوجهة إلى انجلترا.

وأوضحت أنّ الإصابة قد تُبعد اللاعب من أسبوعين لثلاثة وهناك شكوك حول إمكانية خوض مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا في 25 مايو المقبل وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا حال تأهل البلوجرانا

وأشارت إلى أنّه قد يتعافى قبل ذلك ولكن من الصعب أنّ تكون عودته في النهائي، فاللاعب لن يلحق بمباراتي خيتافي وإيبار في الدوري الإسباني.

كيف سيكون استقبال جماهير آنفيلد لـ كوتينيو وسواريز 👀‼️

هذا ما سيحدث بالتفصيل 😅 pic.twitter.com/mPJPdnV0yn — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

وأعلن نادي برشلونة قائمة الفريق المسافرة إلى ليفربول والتي شهت عودة رافينيا ألكانتارا رغم عدم حصوله على التصريح الطبي بعد.

كما انضم موسى واجي إلى قائمة الفريق بعد المستوى الكبير الذي قدّمه أمام سيلتا فيجو.