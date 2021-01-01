إصابة دانتي تخلص برشلونة من كابوس أومتيتي

نادي نيس يسعى للحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي من صفوف برشلونة.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي نيس للحصول على خدمات اللاعب صامويل أومتيتي نجم برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن نجم قلب دفاع برشلونة أصبح ضمن اهتمامات الفريق الفرنسي مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن دخول أومتيتي اهتمامات نيس جاء بسبب الإصابة الأخيرة التي عانى منها لاعبهم دانتي.

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وتملك إدارة نيس علاقة جيدة مع فريق برشلونة بعد صفقة الحصول على خدمات اللاعب موسى واجيه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

وتفكر إدارة نيس في الوقت نفسه في اللاعب جيان كلير توديبو مدافع برشلونة المعار لصفوف بنفيكا البرتغالي، والذي يمضي فترة صعبة هناك.

وكان أومتيتي يمر بفترة صعبة في صفوف برشلونة، بعد تكرار الإصابات وعدم اعتماد المدرب الهولندي رونالد كومان عليه بشكل أساسي.

جدير بالذكر أن أومتيتي كان قد انضم لصفوف برشلونة في 2016 قادمًا من ليون قبل أن يتم تجديد عقده بعدها بأشهر قليلة ويصبح ضمن الأكثر حصولًا على رواتب في النادي.