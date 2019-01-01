إصابة حمدالله تثير القلق في مران النصر

النصر يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهر القلق على مران النصر السعودي قبل مواجهة الوحدة الإماراتي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا المقرر لها الإثنين المقبل.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت في السعودية.

وسقط حمدالله أثناء مران النصر قبل لقاء الوحدة، لتظهر الدماء على وجهه مما أثار القلق بين جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وأسرع الطبيب الخاص بالنصر لإيقاف النزيف، والوقوف على حجم الجرح الذي تعرض له حمدالله لمعالجته للحاق بلقاء الوحدة.

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وأجرى الطبيب خمس غرز في أعلى حاجب حمدالله، وقام بالإطمئنان على اللاعب وتابع في التدريبات ليكون جاهزًا للمواجهة المقبلة.