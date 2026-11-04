"إصاباتك دليل على عدم الالتزام" .. جرس إنذار يدق في رأس سالم الدوسري بعد خروجه من حسابات الهلال!

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دونيس يواصل استبعاد قائد الصقور

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أصبح النجم سالم الدوسري، قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي، بمثابة لغز كبير في ظل تكرار إصاباته خلال الفترة الأخيرة وخروجه من الحسابات سواء على مستوى ناديه أو منتخب بلاده.

سالم صاحب الـ35 عامًا، عاد إلى الهلال مؤخرًا للمشاركة في المباريات محلية إلا أنه تعرض لإصابة جديدة في المفصل أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي حسمها الزعيم بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء.

وفي هذا السياق، وجه الإعلامي السعودي عبدالرحمن الجماز، رسالة تحذير إلى سالم الدوسري، مطالبًا قائد الهلال بالالتزام بالبرامج العلاجية والانضباط في التدريبات حتى يتعافى سريعًا ويعود إلى الملاعب ويتجنب الإصابات المتكررة.

وقال الجماز خلال برنامج "في 90" على فضائية الرياضية السعودية: "نصيحتي لسالم الدوسري أن يجلس مع نفسه يراجع حساباته، لأن تكرار الإصابة بهذا الشكل يعني أن هناك مشكلة تحتاج إلى معالجة، الأمر أصبح محيرًا كلما لعب مباراة أصيب في التالية مباشرة، وواضح أن هناك مشكلة كبيرة".

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"المشكلة أن الإصابة نفسها لا تتكرر بل يدخل في إصابات جديدة ومختلفة، هل هذا سالم الذي كان محترفًا في دوريات أوروبية كبرى ويمثل نموذجًا للانضباط داخل وخارج الملعب؟ يجب أن يتضاعف هذا الالتزام في الملعب وغرف العلاج حاليًا لأنه تقدم في العمر".

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وختم: "تكرار الإصابة ليس علامة جيدة على الإطلاق يا سالم ومع ذلك يظل نجمًا كبيرًا وأسطورة في تاريخ نادي الهلال وكرة القدم السعودية ويفترض أن يكون أكثر حرصًا على نفسه".

في سياق متصل، خرج سالم الدوسري، من قائمة الأخضر للمرة الثانية على التوالي بعد إعلان المدرب جورجيوس دونيس عن الأسماء المنضمة للمنتخب استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة والتي سيقيم خلالها الأخضر معسكرًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وغاب الدوسري عن الأخضر خلال بطولة كأس الخليج "خليجي 27" والتي حصد المنتخب لقبها، وذلك بسبب تعرضه للإصابة خلال هذه الفترة، رغم عودته للمشاركة في المباريات بشكل جزئي خلال الفترة الماضية لكنه لم تكتمل جاهزيته وخرج من قائمة فريقه الهلال بداعي إصابته، وبناءً على ذلك قرر دونيس عدم اختياره في قائمة الأخضر ومنح الفرصة لوجوه أخرى.

ومن المقرر أن يقام معسكر الأخضر في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري على أن يتخلله مواجهتان وديتان الأولى أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، والثانية أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.