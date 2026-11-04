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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images
محمد سعيد

"إصاباتك دليل على عدم الالتزام" .. جرس إنذار يدق في رأس سالم الدوسري بعد خروجه من حسابات الهلال!

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دونيس يواصل استبعاد قائد الصقور

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أصبح النجم سالم الدوسري، قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي، بمثابة لغز كبير في ظل تكرار إصاباته خلال الفترة الأخيرة وخروجه من الحسابات سواء على مستوى ناديه أو منتخب بلاده.

سالم صاحب الـ35 عامًا، عاد إلى الهلال مؤخرًا للمشاركة في المباريات محلية إلا أنه تعرض لإصابة جديدة في المفصل أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي حسمها الزعيم بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء.

وفي هذا السياق، وجه الإعلامي السعودي عبدالرحمن الجماز، رسالة تحذير إلى سالم الدوسري، مطالبًا قائد الهلال بالالتزام بالبرامج العلاجية والانضباط في التدريبات حتى يتعافى سريعًا ويعود إلى الملاعب ويتجنب الإصابات المتكررة.

وقال الجماز خلال برنامج "في 90" على فضائية الرياضية السعودية: "نصيحتي لسالم الدوسري أن يجلس مع نفسه يراجع حساباته، لأن تكرار الإصابة بهذا الشكل يعني أن هناك مشكلة تحتاج إلى معالجة، الأمر أصبح محيرًا كلما لعب مباراة أصيب في التالية مباشرة، وواضح أن هناك مشكلة كبيرة".

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"المشكلة أن الإصابة نفسها لا تتكرر بل يدخل في إصابات جديدة ومختلفة، هل هذا سالم الذي كان محترفًا في دوريات أوروبية كبرى ويمثل نموذجًا للانضباط داخل وخارج الملعب؟ يجب أن يتضاعف هذا الالتزام في الملعب وغرف العلاج حاليًا لأنه تقدم في العمر".

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وختم: "تكرار الإصابة ليس علامة جيدة على الإطلاق يا سالم ومع ذلك يظل نجمًا كبيرًا وأسطورة في تاريخ نادي الهلال وكرة القدم السعودية ويفترض أن يكون أكثر حرصًا على نفسه".

في سياق متصل، خرج سالم الدوسري، من قائمة الأخضر للمرة الثانية على التوالي بعد إعلان المدرب جورجيوس دونيس عن الأسماء المنضمة للمنتخب استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة والتي سيقيم خلالها الأخضر معسكرًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وغاب الدوسري عن الأخضر خلال بطولة كأس الخليج "خليجي 27" والتي حصد المنتخب لقبها، وذلك بسبب تعرضه للإصابة خلال هذه الفترة، رغم عودته للمشاركة في المباريات بشكل جزئي خلال الفترة الماضية لكنه لم تكتمل جاهزيته وخرج من قائمة فريقه الهلال بداعي إصابته، وبناءً على ذلك قرر دونيس عدم اختياره في قائمة الأخضر ومنح الفرصة لوجوه أخرى.

ومن المقرر أن يقام معسكر الأخضر في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري على أن يتخلله مواجهتان وديتان الأولى أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، والثانية أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.

 

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، كوستاكورتا، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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