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الدوري الإنجليزي الممتاز

إصابة تهدد موسم كانتي في تشيلسي

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كانتي قد لا يلعب نصف نهائي الدوري الأوروبي وآخر مباراة في البريميرليج
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، لإصابة أثناء مباراة فريقه ضد واتفورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

كانتي خرج بعد 10 دقائق فقط متأثرًا بالآلام في الأربطة ليشارك لوفتوس تشيك بديلًا له.

وقد يغيب الفرنسي عن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل ضد فرانكفورت في "ستامفورد بريدج".

وتشير المصادر الأولية إلى أنّ الإصابة قد تُنهي موسم صاحب الـ 28 عامًا ويغيب أيضًا عن لقاء ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

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وقد يجد اللاعب صعوبة في اللحاق بنهائي اليوربا ليج حال تأهل البلوز.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي يحتل المركز الرابع ويحتاج للفوز في آخر مباراتين لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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