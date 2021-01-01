النصر يزف خبرًا سارًا لجماهيره بشأن إصابة مارتينيز

تعرف على تفاصيل إصابة بيتي مارتينيز

أعلن نادي النصر، عن خبرًا سارًا لجماهير ناديه، بشأن الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب الفريق مؤخرًا.

مارتينيز تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأعلن نادي النصر خلال عبر نشره عبر حسابه ارسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لنجم نادي النصر بيتي مارتينيز، أثبتت أنه يعاني من إصابة بتمدد في الوتر الخلفي للركبة.

وأشار النصر إلى أن مارتينيز يحتاج للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، من أجل العودة مجددًا إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ومن جهته عبر بيتي مارتينيز عن سعادته بأن الإصابة التي تعرض لها ليست خطيرة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما أجرى الأشعة.

وكان هناك حالة تخوف داخل نادي النصر، من أن الإصابة التي تعرض لها بيتي مارتينيز خطيرة، والتي كانت قد ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة أطول.

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ويعد بيتي مارتينيز واحدًا من أهم العناصر الأساسية بصفوف نادي النصر، والتي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي ألين هورفات.