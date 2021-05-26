إصابة بسيطة وحظ سيئ.. الأهلي يكشف سر الغياب الطويل لمعلول

معلول يشكل قوة كبيرة في تشكيل الأهلي

تحدث أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن كواليس إصابة التونسي علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر، حيث غاب لمدة طويلة عن الفريق.

غياب معلول جاء بعد إصابته أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، حيث أثر بشكل كبير على أداء المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "علي معلول جاهز لخوض مواجهة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي، ولكن مشاركته تعود للجهاز الفني في الوقت الحالي".

وأضاف: "علي معلول حظه كان سيئًا في هذه الإصابة، حيث نسبة تجدد هذا النوع من الإصابة نسبته 65 %، وللأسف تجددت ولذلك قررنا تأهيله بشكل جيد حتى لا تتكرر مرة أخرى".

وتابع أبو عبلة في تصريحاته: "إصابة معلول بسيطة ولكن الأزمة كانت في مكانها، هي عبارة عن شد في الخلفية، ولكنها جاءت عند التقاء الوتر بالعضلة وهو ما تسبب في تجددها".

الأهلي يستعد لمواجهة نظيره نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي بعد غدًا الجمعة، على ملعب "جاسم بن حمد بنادي السد " في العاصمة القطرية الدوحة.

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