إصابة أوباميانج في اليد تثير قلق مشجعي آرسنال

سيطرت حالة من القلق على مشجعي نادي آرسنال، بعد انتشار صورة للمهاجم الجابوني إيمريك أوباميانج، مرتديا ضمادة كبيرة على معصمه، وذلك في الحصة التدريبية الأخيرة قبل الاصطدام بتشيلسي في نهائي اليوربا ليج.

وتضاربت الأقاويل حول نوعية الإصابة ومدى تأثيرها على مشاركته في سهرة الأربعاء، إلى أن كشفت صحيفة "ميرور" تفاصيلها، بالتأكيد أولا أنها لن تعيقه عن بدء الديربي اللندني.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن الإصابة التي تعرض لها مهاجم بوروسيا دورتموند، عبارة عن كدمة في المعصم، وجاءت نتيجة سقوطه بالخطأ على يده في تدريبات أمس الاثنين.

ولفت التقرير أن الطاقم الطبي للفريق فَضل أن يخوض صاحب الـ29 عاما تدريبات اليوم الثلاثاء بالضمادة، كإجراء احترازي، لتفادي حدوث أي احتكاك من شأنه أن يزيد ألم الإصابة، التي وصفتها الصحيفة "بالطفيفة"، في إشارة واضحة أنها في أسوأ الأحوال لن تعيقه عن اللعب.

القبض على عدد من الشخصيات المُرتبطة بكرة القدم في إسبانيا بتهمة تشكيل عصابي للتلاعب بنتائج المباريات 🚨 pic.twitter.com/lK593AegpG — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 28, 2019

وتوج أوباميانج مؤخرا بجائزة هداف البريميرليج مناصفة مع أبناء قارته ثنائي هجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، وكل منهم تمكن من إنهاء الدوري برصيد 22 هدفا.

ويسعى المدرب الإسباني أوناي إيمري لتحقيق لقب اليوربا ليج الرابع بالنسبة له، وأول لقب أوروبي للمدفعجية منذ 25 عاما، عندما يواجه الجار اللندني تشيلسي مساء غد الأربعاء على ملعب "باكو".