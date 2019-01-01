إصابة أليسون أمام نورويتش تمنح أدريان الظهور الأول مع ليفربول

إصابة مقلقة للمدرب الألماني قبل مواجهة البلوز

بداية مبشرة لليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد شوط أول كاسح على ضيفه نورويتش سيتي الصاعد حديثاً للبطولة.

ليفربول أنهى الشوط الأول بالتقدم 4/0، حيث أحرز للريدز كل من محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، ديفوك أوريجي وجرانت هانلي لاعب نورويتش في مرماه.

ووسط الأجواء الاحتفالية لوصيف الموسم الماضي، تلقى المدرب يورجن كلوب ضربة قوية، بإصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر.

اللاعب سقط على أرض الملعب بشكل مفاجيء خلال تسديده لركلة مرمى، ليخرج ويشارك بدلاً منه البديل أدريان.

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ويُسجل بذلك أدريان الظهور الرسمي الأول له مع ليفربول بالموسم الحالي، منذ انتقاله للفريق قادماً من وست هام.

وتهدد هذه الإصابة إمكانية مشاركة أليسون في مواجهة تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي يوم الأربعاء القادم.