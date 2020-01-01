إصابة أحد لاعبي ريال مدريد بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة مانشستر سيتي

ريال مدريد يؤكد إصابة لاعبه بفيروس كورونا، والمهاجم يغيب عن لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تعرض أحد نجوم ريال مدريد للإصابة بفيروس كورونا أثناء العطلة الأخيرة التي حصل عليها نجوم الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي لم تفصح عن اسم اللاعب، لكنها أكدت أنه لن يكون في قائمة مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فاللاعب المصاب كان ماريانو دياز، مهاجم النادي الملكي الشاب.

وأوضحت التقارير أن اللاعب لم يتدرب مع الفريق الذي عاد للتدريبات للمرة الأولى مساء اليوم منذ الفوز بالدوري الإسباني.

وبقى دياز في منزله في عزل صحي عن بقية أفراد أسرته حتى يتعافى من الفيروس القاتل، وستكون فترة غيابه غير معروفة.

وأكد ريال مدريد بعد ذلك التقرير بدقائق على إصابة دياز في بيان رسمي أصدره عبر موقع الرسمي، وأكد خلاله أن اللاعب معزول في منزله.

وكتب النادي في البيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها فريقنا بالأمس اكتشفنا إصابة ماريانو دياز، اللاعب في حالة جيدة وتم عزله في منزله ويتبع تعليمات الوقاية".

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وكان ريال مدريد قد عزل لاعبه لوكا يوفيتش من قبل بسبب مخالطته لأحد أصدقائه الذي كان يحمل الفيروس بنفسه.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه في "إنستجرام" وقال فيها: "أشكر الجميع على رسائل الدعم، أنا بخير تمامًا وأشكر الرب أن كل من حولي بخير أيضًا".

وأضاف: "أنا معزول في منزلي بالوقت الحالي، وأنتظر العودة لحياتي الطبيعية رفقة زملائي وفريقي".

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يحل ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي مطلع أغسطس المقبل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الذهاب في سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.