إصابات في صفوف جماهير ليفربول والمدير التنفيذي يتوجه للمستشفى

جماهير ليفربول تتعرض للاعتداء في إيطاليا أثناء مواجهة فريقهم أمام نابولي ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نادي ليفربول عن تعرض عدد من مشجعيه للاعتداء من قبل نظرائهم في نابولي خلال مواجهة الفريق في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي نشره قبل قليل، وأكد من خلاله أن بيتر مور المدير التنفيذي للنادي توجه للمستشفى لزيارة أحد المصابين.

وكتب النادي في البيان: "يمكننا أن نؤكد إصابة اثنين من مشجعي ليفربول خلال اعتداء وقع عليهما في إيطاليا بمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "في الساعة السادسة مساءً علمنا أن عدد من الدراجات النارية قامت بالاقتراب من حانة تضم عدد من جماهير ليفربول وتم الاعتداء عليهم".

وأكمل: "الاعتداءات أسفرت عن إصابة مشجعين من إنجلترا أولهما عمره ٢٦ عامًا والآخر ٤٦ حيث تعرضا للضرب والتهديد قبل موعد التوجه لمشاهدة المباراة".

وذكر بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول أنه توجه للمستشفى للاطمئنان على حالة مشجعا الريدز وأكد أنهما في حالة أفضل بالوقت الحالي.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تعرض للهزيمة مساء الأمس في افتتاح لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بهدفين نظيفين.