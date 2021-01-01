إشعال النيران ومحاولات اقتحام للنادي .. جماهير مارسيليا تستشيط غضبًا

الغضب يخرج جماهير مارسيليا عن المألوف

يبدو أن غضب جماهير أولمبيك مارسيليا قد خرج عن السيطرة بسبب سوء النتائج التي يحققها الفريق على مستوى منافسات الدوري الفرنسي في الآونة الأخيرة.

وحول ذلك صحيفة لابروفانس الفرنسية أن هناك العديد من التطورات المفاجئة حول مقر تدريبات نادي أولمبيك مارسيليا من قبل مشجعي الفريق اعتراضًا على ما يحدث في المباريات الأخيرة.

وكان مشجعو نادي الجنوب الفرنسي الغاضبون قد قاموا بإشعال النار في الشجر المحيط بمقر تدريبات النادي في محاولة لاقتحامه للتعبير عن غضبهم.

حدث ذلك بعد ملء مدخل مقر التدريبات بالدخان والألعاب النارية، وذلك في محاولة للتغلب على رجال الأمن واقتحام مركز التدريبات بالقوة.

— La Provence (@laprovence) January 30, 2021

وخسر مارسيليا 3 مباريات من أصل آخر 4 مواجهات خاضها ضمن منافسات الدوري الفرنسي ليتراجع على مستوى الترتيب بصورة كبيرة.

إضافة إلى ذلك تعرض فريق الجنوب الفرنسي للهزيمة من باريس سان جيرمان الغريم التقليدي في كأس السوبر الفرنسي مما أثار غضب الجماهير بصورة أكبر.

وبسبب أعمال الشغب تقرر تأجيل مباراة مارسيليا أمام رين في الدوري الفرنسي دون الكشف عن موعد اللقاء الجديد.

جدول مباريات اليوم السبت 30 يناير 2021 والقنوات الناقلة

يذكر أن أولمبيك مارسيليا لا يعد النادي الفرنسي الوحيد الذي تغضب جماهيره بهذه الصورة التي تصل إلى حد العنف حيث أن شيئًا مماثلًا يحدث في سانت إتيان.