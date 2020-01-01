إشبيلية يلمح إلى إمكانية عودة راكيتيتش للفريق

اللاعب الكرواتي قد يترك برشلونة بنهاية الموسم الجاري

ألمح مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية إلى إمكانية عودة إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الحالي إلى الفريق الأندلسي من جديد.

الكرواتي الدولي، كان يلعب في صفوف إشبيلية حتى عام 2014، قبل أن ينضم إلى برشلونة منذ ذلك الحين.

ويبدو أن العلاقة بين راكيتيتش وبرشلونة، اقترب من نهاياتها وأصبح اللاعب قريباً من الرحيل عن صفوف فريقه في الانتقالات القادمة.

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وقال مونشي في تصريحات صحفية: "إذا عاد لنا راكيتيتش، ستكون صفقة مميزة لنا في هذا المركز".

وتابع: "لدينا ساحر في هذا المركز هو بانيجا، ولكن نحن نفكر في أهداف النادي وهي الدوري والدوري الأوروبي".

ولعب الكرواتي صاحب الـ 31 عاماً، مع إشبيلية من قبل 149 مباراة نجح خلالها في تسجيل 32 هدفاً وصناعة 41 آخرين.

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ومن المنتظر أن يرحل بانيجا عن صفوف الفريق الأندلسي وينضم إلى الشباب السعودي بداية من الموسم القادم.

جدير بالذكر أن راكيتيتش انضم إلى إشبيلية في يناير 2011، قادماً من شالكة الألماني مقابل 2.5 مليون يورو.