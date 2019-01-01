إشبيلية يفكر في التعاقد مع إيريك بايلي

إشبيلية يبحث عن تعزيز خد دفاعه، ويضع إيريك بايلي كأحد أولوياته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن نادي إشبيلية يتطلع إلى التعاقد مع قلب الدفاع الدولي الإيفواري إيريك بايلي مستغلًا مشاكله الأخيرة مع مانشستر يونايتد. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر

وكان إشبيلية قد بحث في الآونة الأخيرة عن التعاقد مع قلب دفاع من أجل تعزيز هذا المركز في الفريق، نظرًا وأن الفريق الأندلسي يقدم أداء كبيرًا هذا الموسم وينقصه فقط بعض التدعيمات.

ومع إصابة كل من سيمون كجير ودانييل كاريزو وكذلك جابرييل ميركادو، أصبح إشبيلية يعاني على مستوى مركز قلب الدفاع، مما اضطره للعب بلاعبين صاعدين في آخر المباريات.

ومن أجل هذا الأمر، بحث إشبيلية عن إجراء تعاقد سريع خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية مع قلب دفاع ليكون هو منقذ الفريق بعد هذه الإصابات.

وكشفت عدة مصادر على رأسها ستاديو ديبورتيفو الإسبانية أن إشبيلية يريد استغلال توتر العلاقة في الآونة الأخيرة بين إيريك بايلي وإدارة مانشستر يونايتد من أجل التعاقد معه في يناير.

يذكر أن إيريك بايلي قد شارك مع مانشستر يونايتد في 8 مباريات فقط في هذا الموسم خلال الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان حبيسًا لدكة البدلاء في البقية.