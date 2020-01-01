خاص | إشبيلية يحصن مدافعه ضد أباطرة الدوري الإنجليزي

نادي إشبيلية يرفض التفريط في مدافعه دييجو كارلوس في الفترة المقبلة، ويضع كل تركيزه على الدوري الأوروبي.

قرر نادي إشبيلية ألا يستمع لأي عروض تقدم له في الوقت الحالي من أجل الحصول على مدافعه دييجو كارلوس من قبل أندية الدوري الإنجليزي .

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره بالنادي الأندلسي، حيث يفكر الفريق فقط في بطولة الدوري الأوروبي ويسعى لوضع كل تركيزه عليها.

وكانت مصادر جول قد أكدت أن النادي تلقى عرضين من الدوري الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت تقارير صحفية سابقة أن ليفربول و مانشستر سيتي هما من يحاولان ضم اللاعب لهما في الموسم الجديد بسبب مستويات المذهلة.

ويستطيع اللاعب التواجد في مركز قلب الدفاع أو الظهير، وهو ما يجعل منه هدفًا أهم بالنسبة لثنائي القمة الإنجليزي.

وكان إشبيلية قد نجح في الحصول على خدمات دييجو كارلوس قادمًا من نانت الفرنسي مقابل 15 مليون يورو في الصيف الماضي.

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ويمتد التعاقد الخاص بالنجم البرازيلي مع إشبيلية حتى نهاية موسم 2023-2024، ويستطيع فسخه مقابل 75 مليون يورو.

جدير بالذكر أن كارلوس كان قد شارك في 40 مباراة مع إشبيلية هذا الموسم، وسجل هدفين بكل البطولات التي لعبها الفريق.



