إشبيلية وريال مدريد.. ليلة انتقام لوبيتيجي

هل يستغل مدرب إشبيلية خولين لوبيتيجي اهتزاز ريال مدريد زيدان من أجل الانتقام؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يستضيف إشبيلية مساء الأحد المقبل ريال مدريد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في مواجهة بين متصدر الدوري حاليًا وصاحب المركز الثالث، هي ليست كذلك فقط لأن بها حسابات أخرى.

المواجهة ستشهد صدام بين ريال مدريد المهتز وإشبيلية العقدة التي لازمته منذ 2013، حيث لم ينتصر ريال مدريد على رامون سانشيز بيزخوان منذ ذلك الحين إلا في 2015 فقط، وهذه ليست المشكلة الوحيدة أيضًا.

خولين لوبيتيجي المدرب السابق لريال مدريد سيقود إشبيلية، الرجل الذي حقق انطلاقة جيدة مع الفريق وتصدر الدوري بمرور 5 أسابيع، متسلحًا بالصفقات التي أجراها وعزز بها صفوف فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ريال مدريد يمتلك قصة مع رجاله السابقين، الجميع يحب أن ينتقم فيها، وفي حالة لوبيتيجي فالرجل يحتاج لأن ينتقم بالفعل، إقالته السريعة والضرر الذي لحق به مع منتخب إسبانيا بسبب ريال مدريد وعدم تلقيه الدعم من الرئيس ومن الجماهير يجعله في أمس الحاجة لأن يثبت كفاءته كمدرب.



— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

الأمر مثير حقًا نظرًا لحالة ريال مدريد والتي تسمح له بالهزيمة وبنتيجة كبرى، تلك التي ستجعل لوبيتيجي يحصل على ما يريد، وستؤكد الشكوك أكثر داخل أروقة الفريق الملكي، وستجعل هناك فرصة كبيرة لأن يكون مصير زيدان مماثلًا لما حدث مع خولين نفسه قبل عام من الآن.

إشبيلية يمتلك أيضًا ريجيليون الذي رفض زيدان الاعتماد عليه على الرغم من الأداء الكبير الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي، الرجل أيضًا يريد الانتقام، ليس الانتقام من ريال مدريد لأنه مدريديستا أكثر من أغلب الذين يرتدون قميص الفريق في الوقت الحالي، ولكن قرار الاستغناء عنه رغم جاهزيته هو ما يثير تلك المشاعر بداخله.

ريال مدريد يمتلك رغبة الفوز من أجل تصحيح المسار بعد الكارثة التي حلت به في بارك دي برانس الأربعاء الماضي، الهزيمة بثلاثية زعزعت الاستقرار الذي لم يكن موجودًا بالقدر الكافي، جعلت زيدان مهددًا بالإقالة في أي وقت، فقد الحماية التي كانت تحاوظه، وبات يحتاج إلى إثبات نفسه وكفاءته وكأنه لم يدرب الفريق في حقبة أولى من الأساس.

إقالة زيدان تكلف ريال مدريد 80 مليون يورو

كل هذا ينبئ بمباراة كبيرة من جميع النواحي، سيكون فيها المشاهد المحايد مستمتعًا بعيدًا عن كل هذه الحسابات، وما سيترتب على نتيجتها سيكون أكثر من مجرد ثلاثة نقاط.