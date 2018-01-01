إشبيلية وريال بيتيس يشعلان الصراع على نجم برشلونة الشاب

ريال بيتيس ينافس إشبيلية على ضم منير الحدادي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نجم برشلونة الشاب منير الحدادي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان منير الحدادي قد عاد إلى برشلونة مطلع الموسم الحالي بعد سلسلة من الإعارات، ولكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال النصف الأول من الموسم.

وبخصوص ذلك، قالت صحيفة سبورت الكتالونية إن ريال بيتيس يستعد لتقديم عرض من أجل استعارة الحدادي لنهاية الموسم مع وجود خيار الشراء.

وكان المدرب كيكي سيتيان قد أبدى إعجابه بالنجم المغربي في أكثر من مرة، وهو ما جعل ريال بيتيس وإدارته يتواصلان مع برشلونة من أجل معرفة وضع اللاعب، خاصة بعدما أعلن نيته الرحيل في هذه الفترة.

ولكن الأخبار التي تتحدث عن اقتراب رحيله لصفوف ريال بيتيس قد تراجعت مع دخول نادي إشبيلية على الخط في الصفقة، ليصبح الأمر صراعًا بين ناديي الأندلس.

يذكر أن منير الحدادي قد شارك مع برشلونة في 11 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين فقط خلال مشاركاته، ما جعله يبحث عن تجربة جديدة يستطيع فيها إثبات نفسه بشكل أكبر.