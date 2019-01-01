إشبيلية الأقرب لضم منير الحدادي

منير الحدادي يقترب من مغادرة برشلونة في ميركاتو الشتاء

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن لاعب فريق برشلونة منير الحدادي قد اقترب من الانضمام لفريق إشبيلية في فترة الانتقالات الشتوية، وأنه يقضي آخر أيامه في ملعب كامب نو.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا قد ارتبط اسمه بالانتقال لفريق شالكة الألماني، ولكن وفقًا للصحيفة الكتالونية فأن إشبيلية هو الأقرب الآن لضمه.

رسميًا.. سولانكي ينتقل من ليفربول إلى بورنموث

كما أن أندية نابولي وروما وريال بيتي أيضًا سعت لضم اللاعب صاحب الأصول المغربية، الذي لا يشارك بشكل مستمر في التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب إرنستو فالفيردي هذا الموسم.

يذكر أن اللاعب الدولي الإسباني يلعب في صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2014، ثم أعير لفريقي فالنسيا وديبورتيفو ألافيش.

وشارك الحدادي في 56 مباراة بقميص البلوجرانا في مختلف المسابقات وأحرز 12 هدفًا.

وفي الموسم الحالي شارك في 11 مباراة وأحرز هدفين فقط.