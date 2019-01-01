النتائج المباشرة
الانتقالات

إشبيلية الأقرب لضم منير الحدادي

التعليقات()
Getty Images
منير الحدادي يقترب من مغادرة برشلونة في ميركاتو الشتاء

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن لاعب فريق برشلونة منير الحدادي قد اقترب من الانضمام لفريق إشبيلية في فترة الانتقالات الشتوية، وأنه يقضي آخر أيامه في ملعب كامب نو.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا قد ارتبط اسمه بالانتقال لفريق شالكة الألماني، ولكن وفقًا للصحيفة الكتالونية فأن إشبيلية هو الأقرب الآن لضمه.

رسميًا.. سولانكي ينتقل من ليفربول إلى بورنموث

اختيارات المحررين

كما أن أندية نابولي وروما وريال بيتي أيضًا سعت لضم اللاعب صاحب الأصول المغربية، الذي لا يشارك بشكل مستمر في التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب إرنستو فالفيردي هذا الموسم.

يذكر أن اللاعب الدولي الإسباني يلعب في صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2014، ثم أعير لفريقي فالنسيا وديبورتيفو ألافيش.

وشارك الحدادي في 56 مباراة بقميص البلوجرانا في مختلف المسابقات وأحرز 12 هدفًا.

وفي الموسم الحالي شارك في 11 مباراة وأحرز هدفين فقط.

الموضوع التالي:
بوريني يقترب من الصين
الموضوع التالي:
بالأرقام - ماذا قدم عبد الله السعيد أمام الأهلي؟
الموضوع التالي:
فيديو – جمهور الأهلي يهاجم السعيد واللاعب يخرج في حراسة الأمن
الموضوع التالي:
كأس خادم الحرمين| الاتحاد يفوز بصعوبة على الجبيل ويصعد لدور الـ32
الموضوع التالي:
روبرتسون: الخسارة من مانشستر سيتي لن تُغير أي شيء
إغلاق