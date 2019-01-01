إشاعات الميركاتو - صحف إيطاليا تكشف تفاصيل عرض يوفنتوس لصلاح

هل يعود صلاح إلى إيطاليا؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل العرض الذي قيل إن يوفنتوس يجهزه لتقديمه لليفربول للحصول على خدمات نجمه محمد صلاح.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" و"جارديان" في الأيام الماضية أن يوفنتوس سيعرض 200 مليون يورو الصيف المقبل من أجل النجم المصري.

وقالت "توتوسبورت"، الصحيفة المقربة من يوفنتوس، إن الأخير سيعرض على ليفربول مبلغ 50 مليون يورو، بالإضافة للأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضاف التقرير أن صعوبة تخلي ليفربول عن صلاح دون معوض مباشر يعقد حدوث الصفقة، مما سيدفع يوفنتوس لعرض ديبالا لتسهيل الأمور.

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وتحدثت الصحيفة أن يوفنتوس يرى في صلاح ليس فقط مكسباً رياضياً، ولكن مادياً على الصعيد التسويقي بسبب الشعبية العربية الكبيرة.

وأشارت توتو إلى مدى التأثير الكبير اقتصادياً وفنياً لوصول كريستيانو رونالدو على الفريق حتى الآن، وهو ما تراه الإدارة ممكناً مع صلاح.

وسبق لصلاح اللعب في إيطاليا مع فيورينتينا في 2015 لنصف موسم، ثم انتقل لروما ولعب موسمين حتى رحيله لليفربول الصيف قبل الماضي.