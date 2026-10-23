احتفال مقلوب لنجم الاتحاد وبيدرو: كريستيانو رونالدو يمارس عادته في الإشارات الغريبة .. كيف فُسّرت حركته؟

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ماذا يقصد كريستيانو رونالدو؟

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من جديد، يعيد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إثارة الجدل، ليس بالضرورة داخل الملعب، وإنما خارجه أيضًا، فبعيدًا عن الهدف الذي أحرزه أمام الفيصلي، والذي كثرت حوله الأقاويل بشأن ما إذا كان الهدف يستحق أن يُسجل باسمه أم هدف عكسي، فإن نادي النصر، فضّل أن يبقي "الدون" على ألسنة الجميع، بتصرف آخر خارج الملعب.

رونالدو حاليًا يعيش فترة متقلبة، ما بين قضاء عقوبته التي فرضها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بالإيقاف لمدة 30 يومًا، بعد أزمته مع المدرب جورج جيسوس، التي دفعته لمغادرة معسكر المنتخب الأول، في فترة التوقف الماضية، ومن ثمّ مواصلة الزحف نحو حلمه بتحقيق الألف هدف، بعد تسجيل هدفه رقم 982 في شباك الفيصلي، لتتراوح فترته الأخيرة بين الثواب والعقاب.

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟

منذ يومين، أطلّ علينا نادي النصر، بإشارة غريبة من كريستيانو رونالدو عبر الحساب الرسمي بمنصة (إكس)، تتمثل في تشابك إصبعي الوسطى والبنصر، والتي فعلها أثناء دخوله مقر النادي، لحضور التدريبات، مع ترك الأمر غامضًا، وللجمهور حرية توقع التفسير.

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وبينما كان يواصل كتابة التاريخ أمام الفيصلي، فاجأ رونالدو الجميع بإبراز هذا الشعار مجددًا، مع رسالة جديدة من النصر، حول المقصد من تلك العلامة.

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هذه الحركة التي يسوّيها رونالدو، باتت محل جدل عالمي، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، صورته بتلك العلامة، مع مقارنتها بعلامات مشابهة لنجوم آخرين، وإن جاء الفارق بأن حركة كريستيانو هي نسخة "مقلوبة" منها.

ظروف رونالدو تزيد الأمور غرابة

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ما يمكن قوله، إن الغموض لا يتعلق فقط بتفسير تلك الإشارة الغريبة، وإنما في الظروف المحيطة برونالدو، التي تزيد الأمور جدلًا، والتي تأتي على النحو التالي..

* أزمته مع جورج جيسوس، وجدل عودته لمنتخب البرتغال بعد قضاء عقوبة الاتحاد.

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* تعرضه لانتقادات لاذعة مؤخرًا، وما إن كانت تلك الإشارة تمثل ردًا على هجوم الجماهير، في ظل المؤشرات حول مطالبته بالاعتزال.

* مستقبله مع النصر، في ظل قرب انتهاء عقده في يونيو 2027.

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* إقبال نادي النصر على مرحلة "الخصخصة"، ونقل ملكيته من صندوق الاستثمارات العامة، وسط تقارير أفادت بأنه قد يملك حصة استثمارية في الملكية الجديدة.

وبشكل عام، فإن اللجوء إلى الإشارات الغريبة، لم يعد أمرًا غريبًا على كريستيانو رونالدو، فهو الذي اعتاد دائمًا على الاحتفال بأهدافه بطريقة مثيرة، وأيضًا بالأخص، إشاراته عند تسلم كأس دوري روشن السعودي، قبل الاحتفال به مع زملائه، عند تتويج النصر به في ختام الموسم الماضي، بعد سبع سنوات من الغياب.

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إشارة "مقلوبة"

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وكما ذكرت في السابق، فإن كريستيانو رونالدو بدت وكأنها إشارة مقلوبة من علامة شهيرة، ظهرت في احتفال عدد من نجوم الكرة، والتي ارتبطت بالأخص، بأسطورة الهيب هوب الراحل، توباك شاكور، التي ترمز لثقافة الراب والشارع.

أيضًا شاهدنا احتفال رونالدو مقلوبًا لدى نجوم الكرة، مثل ستيفن بيرجفاين، جناح الاتحاد، والذي يحتفل بتلك الإشارة ويغطي بها وجهه، وفسّر تلك الحركة بأنه كان يلعب "فيفا" مع أصدقائه، وفعلها أثناء اللعب، ثم طالبوه بتكرارها، ومنذ ذلك الحين، صار ينفذها بعد كل هدف.

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وهناك أيضًا النجم البرازيلي السابق، ألكسندر باتو، الذي يحتفل بتلك الطريقة، والتي ترمز إلى "البط"، كون كلمة باتو بالبرتغالية تعني "بطة".

وعن قيام جواو بيدرو، نجم تشيلسي، بهذه الإشارة، فقد فسّر الأمر بأن أحد أصدقائه في برايتون، طلب منه الاحتفال بهذه الطريقة، وأنها تعني بالنسبة له أنه لا ينسى أصدقاءه أبدًا، وكذلك بداياته.

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كيف فسروا لقطة رونالدو؟

وبدأت رحلة التوقعات حول ما الذي ترمز إليه إشارة كريستيانو رونالدو، حيث أن كثيرًا من المتابعين، وأبرزهم صحيفة آس، قد أشارت إلى أن حركة رونالدو ترمز إلى علامة "فاي" في علم الرياضيات، والتي تعني "اللا نهاية".

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الجمهور النصراوي تعامل مع الأمر بشكل عاطفي، حيث تم تفسير اللقطة، بأن رونالدو يريد البقاء دومًا مع النصر، فيما فسرت أيضًا، بأنها تمهيد لإعلان منتج أو الخطوة الاستثمارية التي يُقبل النادي عليها.

الطريف في الأمر، أن أحد المتابعين فسر لقطة رونالدو، بأنها ترمز إلى "ميسي"، منافسه اللدود في عالم كرة القدم، والذي تم تكريمه اليوم بجائزة أميرة أستورياس، ليصبح أول لاعب كرة قدم ينالها "منفردًا".