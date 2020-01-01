إسماعيل يوسف: كارتيرون استقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء

الزمالك يتمنى تحقيق اللقب السادس في دوري أبطال إفريقيا

تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وطريقة إعداده لمواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، شهر سبتمبر المقبل ذهابًا، إيابًا في أكتوبر حسب التقارير الأخيرة.

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وأكد إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استقر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف تيجانا نجم الزمالك السابق: "الفرنسي كارتيرون استقر على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الرجاء المغربي منذ بداية فترة الإعداد الحالية".

وتقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في نهاية سبتمبر المقبل ذهابًا، وفي الإياب سيكون في بداية شهر أكتوبر.

ولم يتم تحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حتى يتم تحديد طرفي النهائي، لتحديد ملعب محايد في حالة كون المباراة مواجهة مغربية مصرية.