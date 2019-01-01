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كأس آسيا

إسماعيل مطر: لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة

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نجم منتخب الإمارات إسماعيل مطر يحث زملائه على الفوز في المباريات المقبلة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أبدى إسماعيل مطر نجم منتخب الإمارات إحباطه من إهدار الفرص أمام منتخب البحرين، وذلك في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأسيوية والتي انتهت بالتعادل بهدف مقابل لا شيء.

وقال إسماعيل مطر في تصريحاته بعد المباراة: "لم نستغل الفرص التي سُنحت لنا، كما أن منتخب البحرين قدم مستوى جيد، وهذه هي مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون صعبة".

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كما أضاف النجم الإماراتي: "نحتاج للفوز في المباريات المقبلة، لاعبونا أصحاب خبرة بالطبع، نحتاج للفوز في المباريات المقبلة، كنا اليوم نطمح للفوز ولكن هذه هي كرة القدم، تعلمنا من هذه المباراة وسنفكر في المباريات المقبلة".

وأثنى أفضل لاعب في كأس العالم للشباب عام 2003 بالحضور الجماهيري وقال: "شهادتي مجروحة بالجماهير، دائمًا يكونوا بالموعد، نتمنى مساندتهم أمام منتخب الهند، والاستفادة من عامل الأرض والجمهور في المباراة المقبلة".

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