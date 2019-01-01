إسماعيل مطر: صعبنا المباراة على أنفسنا

قائد منتخب الإمارات غير راضٍ على أداء الفريق رغم التأهل لربع النهائي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى إسماعيل مطر قائد منتخب الإمارات عدم رضاه على أداء الفريق رُغم التأهل لربع نهائي كأس الأمم الآسيوية التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

ونجح الأبيض في الفوز على منتخب قيرغيزستان بثلاثية مقابل هدفين، وذلك بعد التمديد للوقت الإضافي، ليصبح الإمارات أول منتخب عربي يتأهل لربع النهائي في كأس أمم آسيا.

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وقال إسماعيل مطر البالغ من العمر 35 عامًا في تصريحاته بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة، لقد صعبناها على أنفسنا، كان بالإمكان التعامل بطريقة أفضل بدلًا من أن نتلقى هدف التعادل في الدقائق الأخيرة".

كما أضاف نجم كأس العالم للشباب عام 2003: "تعلمنا اليوم دروسًا كثيرة، وسنتعلم من كل الأخطاء التي ارتكبناها لكي نظهر بشكل أفضل في المباراة المقبلة، عندما تواجه منتخباً مستواه متقارب تكون المباراة فيها الكثير من الأريحية، على عكس الضغوطات التي تقع على كاهل اللاعب عندما يقابل منتخب أقل منه في المستوى، لذلك لم نقدم المستويات المطلوبة اليوم".

يذكر أن منتخب الإمارات سيواجه منتخب أستراليا حامل اللقب في دور ربع النهائي.