عقوبة قاسية ضد إسماعيل مطر في دوري أبطال آسيا

انتهى مشوار لاعب الوحدة في دور المجموعات

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا قاسيًا بحق إسماعيل مطر قائد الوحدة الإماراتي على خلفية طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة الريان القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

النجم المخضرم كان قد اعتدى على دامي تراوري مدافع الريان بالخنق في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الوحدة بهدف نظيف وعززت حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

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لجنة الانضباط عاقبت إسماعيل مطر بالإيقاف لثلاث مباريات وتغريمه ألف دولار أمريكي، مما يعني انتهاء مشواره في دور المجموعات وغيابه عن مباراة دور الـ16 حال تأهل الوحدة.

الوحدة يتواجد ثانيًا في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف المتصدر برسبوليس صاحب الـ12 نقطة، فيما يمتلك جوا الهندي نقطتين في المركز الرابع ويتذيل الريان المجموعة بنقطة واحدة.

الوحدة سيلعب ضد برسبوليس اليوم الإثنين ضمن الجولة الرابعة، وسيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة جوا مستضيف المجموعة يوم الخميس القادم.