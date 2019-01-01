إسماعيل محمد لجول : نعتذر للجماهير القطرية واللاعبين قدموا ما عليهم أمام السعودية

اللاعبين لم يقصروا خلال المباراة وقدموا كل ما لديهم

وجه إسماعيل محمد لاعب المنتخب القطري الأول لكرة القدم رسالة اعتذار إلى جماهير العنابي عقب الخروج من منافسات كأس خليجي 24 أمام المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نصف نهائي البطولة.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لجول عقب المباراة أن المنتخب القطري قدم مباراة قوية وظهر بمستوى جيد ولكن الظروف وإضاعة الفرص أضاعت منهم الفوز.

إسماعيل في تصريحاته لجول أكد أن اللاعبين لم يقصروا خلال المباراة وقدموا كل ما لديهم، واصفًا بالمنتخب القطري بالمميز رغم الخسارة.

وأكد لاعب الدحيل أن العنابي حقق تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتقدم في تصنيف الفيفا، مشيرًا إلى أن الخسارة لا تُقلل منهم تمامًا.

وشكر إسماعيل الجماهير القطرية التي حضرت إلى ملعب الجنوب، معبرًا عن حزنه للخسارة في عدم أهداء الفوز لهم من الملعب.

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ورفض لاعب الدحيل التعليق على التحكيم، مؤكدًا أنه الحكم يبقى بشر فمن الطبيعي أن يُصيب أو يُخطئ وهذا أمرًا طبيعيًا.

وكان المنتخب السعودي تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب قطر صاحب الأرض 1 / صفر، ليقابل المنتخب البحريني الذي على نظيره العراقي 5 / 3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2 .