إسماعيل أحمد: جميعنا نتحمل هزيمة العين أمام الظفرة

مباريات قوية في دوري الخليج العربي

تحدث إسماعيل أحمد لاعب العين الإماراتي عن الهزيمة أمام الظفرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي، اليوم الخميس.

العين يواصل عروضه المتراجعة خلال المرحلة السابقة وتراجع مركزه في دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات عقب اللقاء: "يجب علينا أن ننافس على كل نقطة، إذا أردنا أن نتوج باللقب، الجميع يتحمل المسئولية اليوم".

وأضاف: "طموحنا دائمًا المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، والبطولات بشكل عام في الفترة الأخيرة من أجل الاستمرار الظهور على منصات التتويج".

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وتابع أحمد: "يجب أن لا نهدر الفرص التي تتاح لنا في الموسم لأن هناك فرق كبيرة تنافس على اللقب وسيستغلوا سقوطنا".

واختتم إسماعيل حديثه قائلًا: "يجب علينا أن نتحلى بالروح والقتال خلال المرحلة المقبلة من أجل الظهور بشكل أفضل خلال المباريات القادمة".