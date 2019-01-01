إسلام جابر يتحدث عن مواجهة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يواجه زيسكو في منافسات دوري أبطال إفريقيا

تحدث إسلام جابر لاعب نادي الزمالك عن مواجهة زيسكو الزامبي، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا المقرر لها غدًا السبت.

زيسكو يستضيف الزمالك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في تمام الثالثة عصرًا غدًا السبت.

وحضر إسلام جابر المؤتمر الصحفي رفقة كارتيرون، قبل مواجهة زيسكو يونايتد، الهامة في مشوار الأبيض في البطولة.

وقال جابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة زيسكو هامة للغاية والفوز شيء ضروري بالنسبة لنا والعودة بـ3 نقاط إلى مصر".

وتابع: "الفريق بأكمله والجهاز الفني لديه خبرة في تخطي المرحلة الصعبة اللي بنواجهها في الفترة الحالية، والبداية ستكون أمام زيسكو".

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وأضاف جابر في تصريحاته: "نواجه بعض سوء التوفيق خلال الفترة الأخيرة بالمباريات المحلية، ولكن نستطيع تخطيها".

الزمالك يسعى للوصول إلى النقطة السادسة في مشواره بالمجموعة من أجل تأمين الوصافة خلف مازيمبي الكونغولي.